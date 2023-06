Blinken tror ikke uroen i Rusland er afsluttet

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, udtaler oven på uroen i Rusland, at det er for tidligt at sige, hvad fremtiden bringer for Wagner-soldaterne.

- Jeg tror ikke, at vi har set afslutningen på uroen i Rusland, siger han ifølge Reuters.

Han kalder samtidig uroen for ”interne sager”.

Blinken fortæller også, at USA’s præsident, Joe Biden, ikke har forsøgt at række ud til Ruslands præsident, Vladimir Putin.