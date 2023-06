Det var med store blå Trump-støttende flag, at demonstranterne foran den store føderale glasbeklædte Wilkie D. Ferguson Jr. retsbygning i det centrale Miami tirsdag endnu engang sagde det, som de flere gange tidligere har sagt.

USA’s tidligere præsident Donald Trump er offer for en politisk smædekampagne, der har til formål at sætte ham uden for døren, når USA’s næste præsident skal vælges i 2024.