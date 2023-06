Det gav nærmest mindelser om det republikanske primærvalg i 2016, da Donald Trumps tidligere vicepræsident, Mike Pence, onsdag meldte sig ind i kampen for at blive USA’s næste præsident. Med et voksende felt af kandidater bliver der allerede nu kamp til stregen om, hvem der skal repræsentere Det Republikanske Parti til præsidentvalget om knap halvandet år.