Mindre fly styrter ned efter jagerflyjagt over Washington

Det styrtede ned omkring klokken 15.30 søndag lokal tid.

En kilde med kendskab til sagen siger, at Cessna-flyet menes at have fløjet på autopilot.

Flyet reagerede ikke på myndighedernes forsøg på at komme i kontakt med det, siger kilden.

Selv om det er sjældent, at der sker ulykker, hvor piloten ikke reagerer, så er det ikke uden fortilfælde.

I 1999 døde den amerikanske golfspiller Payne Stewart i et flystyrt sammen med fem andre i South Dakota.

Luftfartseksperter sagde efterfølgende, at flyets to besætningsmedlemmer og fire passagerer formentlig var døde eller uden for bevidsthed allerede kort efter afgangen fra Orlando. Enten på grund af iltmangel eller udslip af giftige gasser i bagagen eller fra flyets mekaniske dele.