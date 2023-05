Biden og Republikanerne indgår historisk aftale om gældsloft

Natten til søndag dansk tid indgik den amerikanske præsident Joe Biden en aftale med formanden for Repræsentanternes Hus republikaneren Kevin McCarthy om USA’s gældsloft, hvilket betyder, at USA’s finansielle forpligtelser de næste to år er sikret.

De seneste uger har det svirret med rygter om, hvad der vil ske, hvis ikke de to parter kunne indgå en aftale om USA’s gældsloft. Herunder, hvorvidt en misligholdelse af USA’s gæld ville kaste resten af verden ud i en økonomisk krise.