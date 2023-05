Skoler bruger Peter Plys til at forberede børn på masseskyderier

- Hvis faren er nær, så frygt ej. Gem dig som Plys gør, mens politiet er på vej, lyder en af læresætningerne i bogen.

Politistyrken i Uvalde fik i kølvandet på sidste års masseskyderi hård kritik fra flere sider i USA for dens reaktion på skoleskyderiet.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at det - på trods af at betjentene var bekendt med, hvad der foregik på skolen - tog politiet over en time at storme dørene til klasseværelset og skyde den 18-årige gerningsmand.

- ”Pas på dig selv”-pensummets eneste formål er at lære børn, hvordan man sikrer sig og beskytter sig selv, hvis der opstår en farlig indtrængen på ens skole, skriver Praetorian Consulting om bogen.

Bogen har fået kritik af blandt andet Gavin Newsom. Han er guvernør for delstaten Californien, som har nogle af USA’s strengeste våbenlove.