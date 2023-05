FBI får kritik for Rusland-undersøgelsen af Trump

Rapporten markerer slutningen på en fire år lang kulegravning, der blev igangsat i 2019 af daværende justitsminister, William Barr.

Barr udpegede Durham til at undersøge, om FBI havde begået fejl, da de igangsatte Rusland-undersøgelsen.

Konklusionen på Rusland-undersøgelsen blev præsenteret af specialefterforsker Robert Mueller i marts 2019. Konklusionen var, at der ikke var beviser for en kriminel sammensværgelse mellem Trumps valgkamp i 2016 og Rusland.

I den 306 sider lange rapport konkluderer Durham, at efterretningsvæsnet manglede ”reelle beviser” for, at der var et hemmeligt samarbejde mellem Trumps valgkamp og Rusland, inden Rusland-undersøgelsen blev iværksat.