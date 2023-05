Elon Musk har sat navn på egen efterfølger som chef for Twitter

De seneste syv måneder - siden Elon Musk købte Twitter - har været tumultariske, og der har blandt andet været store fyringsrunder.

Desuden har der været kritik af, at Elon Musk har gjort det muligt at købe sig til en verificeret profil.

Netop det, at man kan købe sig til det blå flueben, har flere gange været udnyttet af personer, der har givet sig ud for at være nogen, de ikke var.

Det skete blandt andet for den amerikanske virksomhed Eli Lilly, da en bruger gav sig ud for at skrive for virksomheden og proklamerede, at virksomheden ville sætte prisen på insulin meget ned.

Torsdag lød det fra Elon Musk, at den nye administrerende direktør starter om cirka seks uger.

Elon Musk sidder stadig på posten som formand i Twitters bestyrelse.