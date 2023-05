Elon Musk har fundet sin afløser som chef for Twitter

Twitters ejer, milliardæren Elon Musk, har fundet ud af, hvem der fremover skal stå i spidsen for det sociale medie.

Det skriver han i et tweet torsdag aften dansk tid.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at jeg har hyret en ny administrerende direktør til Twitter. Hun begynder om cirka seks uger, skriver han.