CNN får kritik for Trump-interview: En hitparade af løgne

Donald Trump blev tirsdag dømt for at have begået seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod forfatter og journalist E. Jean Carroll.

Alligevel gjorde han grin med hende torsdag, og det blev modtaget med latter og klapsalver af mange af de fremmødte.

Det fremtrædende demokratiske kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez er blandt dem, der har kritiseret CNN for at give Trump en platform.

- CNN burde skamme sig, skriver hun på Twitter.

I USA, hvor mange medier ikke lægger skjul på deres politiske præferencer, bliver CNN generelt betragtet som værende imod Donald Trump