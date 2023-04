Disney sagsøger Floridas guvernør i strid om LGBT-lov

Tidligere onsdag stemte et udvalg nedsat af DeSantis så for at annullere de aftaler, der har givet Disney reelt selvstyre i det store Walt Disney World ved Orlando.

Kort efter kom søgsmålet fra Disney. Selskabet mener, at der er tale om en ”politisk gengældelse” mod selskabet.

- Der er ikke plads til uenighed om, hvad der er foregået her: Disney udtrykte sin holdning til en lov og blev derpå straffet af delstaten for at gøre det, lyder det i søgsmålet. Det er onsdag indgivet ved en føderal domstol i Florida.

Den særprægede selvstyreordning, som Disney hidtil har haft i Florida, stammer fra 1970’erne, hvor forlystelsesparken åbnede.

Ordningen har givet Walt Disney World fordele i skatteforhold. Selskabet har også kunnet indrette sig, som det ønskede.