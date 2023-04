Tv-værten Tucker Carlson forlader Fox News

Dominion havde påstået, at udtalelser fra Carlsons show efter præsidentvalget i 2020 var injurierende.

Virksomheden påstod, at beskeder mellem Carlson og hans team var bevis på, at de vidste, at påstande om, at Dominions stemmetællemaskiner blev brugt til at manipulere præsidentvalget til fordel for demokraten Joe Biden, var falske.

Tucker Carlson var vært for et populært aftenshow, der ifølge AFP tiltrak højreorienterede seere.

”Tucker Carlson Tonight” tiltrak jævnligt mere end tre millioner seere, skriver Reuters.

Han har ofte interviewet den tidligere republikanske præsident Donald Trump.

For eksempel interviewede han Trump tidligere i april, hvilket blev sendt på Fox News.