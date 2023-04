Musks rumraket forårsagede alvorlig skade på affyringsplatform

SpaceX-ejeren Elon Musk havde ellers før opsendingen sagt, at bare det at sende ”Starship” i luften uden at ødelægge affyringsplatformen ville være en ”sejr”.

Opsendingen var efter alt at dømme ifølge SpaceX selv en succes, selv om den tre minutter efter at være blevet sendt afsted eksploderede.

Det var dog helt som forventet.

Men ingeniører fra selskabet har muligvis undervurderet den skade, som rumrakettens 33 raketmotorer ville forårsage på affyringsplatformen.

Elon Musk har selv anerkendt den omfattende ødelæggelse.