Topchef for mediegigant i USA stopper efter upassende forhold

Det er blandt USA’s tre største tv-netværker og har ifølge karriereportalen Zippia omkring 35.000 ansatte.

- Når vores principper og politikker bliver brudt, vil vi altid reagere hurtigt for at handle passende - ligesom vi har gjort her, skriver Comcasts præsident, Mike Cavanagh, samt selskabets administrerende direktør, Brian Roberts, i en mail til de ansatte.

NBCUniversals kommende topchef får blandt andet til opgave at få gang i selskabets streamingtjeneste Peacock.

Peacock nåede i slutningen af 2022 20 millioner abonnenter som følge af rettighederne til VM i herrefodbold samt en række NBC-tv-serier.

Samtidig voksede underskuddet dog i forretningsgrenen.

Daværende viceformand i NBCUniversal Ron Meyer forlod i 2020 selskabet efter offentliggørelsen af et forlig, han havde indgået med en kvinde, han år forinden havde haft en samtykkende affære med.