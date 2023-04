Trump sagsøger tidligere advokat for milliarder

Anklageskriftet mod Trump drejer sig om falsk bogføring i forbindelse med blandt andet udbetaling af såkaldte tys-tys-penge til to kvinder.

Centralt i sagen er bogføringen af et beløb på 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået kort tid før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Michael Cohen for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene. Han fik dem efterfølgende refunderet af Trump-organisationen.

Betalingen i sig selv ikke ulovlig. Men den er angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær.

Anklagerne mener, at Trump dermed har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York.