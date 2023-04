Forsvarsminister vil undersøge formodet amerikansk læk

Lloyd Austins udtalelser repræsenterer første gang, at en højt rangerende repræsentant fra den amerikanske stat kommenterer på den formodede lækage.

Ifølge ham er det amerikanske forsvar klar over, at dokumenterne blev offentliggjort på sociale medier 28. februar og 1. marts.

- Det her er ting, vi kommer til at finde ud af, i takt med at vi fortsætter undersøgelsen, siger Lloyd Austin.

Det var først, da avisen The New York Times skrev om dokumenterne i sidste uge, at de blev bredt kendt.

Lækagen anses af nogle som værende én af de mest alvorlige sikkerhedskrænkelser, siden flere end 700.000 dokumenter, videoer og beskeder i 2013 blev offentliggjort på hjemmesiden WikiLeaks.