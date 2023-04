Donald Trump erklærer sig ikke skyldig i samtlige 34 anklager

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Cohen fik efterfølgende pengene refunderet af Trump-organisationen.

Betalingen i sig selv er ifølge BBC lovlig, men det er angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær.

Anklagerne mener ifølge BBC, at det svarer til, at Trump har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York.

Trump forlod tidligt tirsdag eftermiddag sin lejlighed i Trump Tower i New York for at bevæge sig mod retsbygningen. Han kørte i en kolonne bestående af flere store sorte biler, der blev filmet fra luften.