30/03/2023 KL. 05:15

Hemmelige dokumenter fra FBI afslører giftig sag – var Trump gift med en spion?

Afslørende FBI-dokumenter indikerer, at Donalds Trumps første hustru, Ivana Trump, var under anklage for at udføre spionage for sit kommunistiske hjemland. Allerede i 1980'erne kultiverede Moskva den senere præsident.