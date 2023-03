- Vi er nødt til at gøre mere for at stoppe volden med våben. Det river vores lokalsamfund fra hinanden. Det laver huller i nationens sjæl. Vi er nødt til at gøre mere for at beskytte vores skoler, siger Biden.

Ifølge Reuters har der alene i 2023 været 89 skoleskyderier i USA. Her defineres et skoleskyderi, som hver gang et skydevåben er blevet affyret på en skoles område.

Nashville er den største by og hovedstad i delstaten Tennessee.