Knust offer for tornado i USA: Mit hjem er fuldstændig væk

- Boligsituationen er forfærdelig. Jeg tror ikke, der er et træ tilbage i byen, der ikke er blevet flået levende, siger han.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, kalder lørdag tornadoens hærgen for ”hjerteskærende”.

- Billederne fra Mississippi er hjerteskærende. Mens vi fortsat arbejder på at få overblik over ødelæggelserne, ved vi allerede nu, at mange af vores medborgere sørger over ikke blot venner og familie - de har mistet hjem og forretninger, lyder det i en skriftlig udtalelse, der er lagt på Det Hvide Hus’ hjemmeside.