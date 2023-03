Spirituel rådgiver vil være præsident i stedet for Biden

Og dermed er hun den første demokrat, der formelt udfordrer den siddende præsident, Joe Biden.

- Vi er alle i stor taknemmelighedsgæld til præsident Biden for at have vundet over præsident Trump i 2020, siger Williamson i videoen.

Men for at slå Det Republikanske Parti - ”med alt det, de vil kaste efter os i 2024” - er det nødvendigt at tilbyde vælgerne omfattende økonomiske reformer og et opgør med uligheden, mener Williamson.

I et interview med tv-stationen NBC News fredag understregede hun, at det ikke er den siddende præsident, hun går imod.