I et opsigtsvækkende træk har det amerikanske justitsministerium valgt at stævne ekspræsident Donald Trumps datter Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, til at vidne i sagen om angrebet på Kongressen den 6. januar 2021.

Stævningen sker som led i den undersøgelse, som den særlige anklager i sagen Jack Smith, er i gang med at foretage i sagen og viser endnu engang, hvordan det amerikanske justitsministerium nu sætter alt ind i efterforskningen af sagen.