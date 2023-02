Ind i tv-studiet træder en rødhåret prins ledsaget af sin mørkhårede hustru.

Før parret sætter sig til rette i tv-studiets lænestole, vifter de omkring sig med to medbragte skilte.

»Vi vil have et privatliv!!« og »Stop med at kigge på os!« står der på skiltene, og prinseparret råber i kor teksten på det førstnævnte.