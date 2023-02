Gerningsmand bag dødeligt universitets-skyderi har skudt sig selv

Cirka klokken 20.40 skrev politiet på Twitter, at der blev affyret skud ved bygningen Berkey Hall, og at den mistænkte gerningsperson var til fods.

Ifølge Reuters viser en video fra et lokalt medie, at det myldrer med betjente på stedet.

Cirka en time senere skrev politiet, at der var meldinger om endnu et skyderi ved OM East, som er et træningscenter ved universitet.

Kort efter skrev politiet, at der tilsyneladende er én gerningsmand bag skyderiet.

Alle på universitetet er blevet opfordret til at søge mod et sikkert sted.