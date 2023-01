Politienhed involveret i Tyre Nichols' anholdelse bliver opløst

Den 29-årige Tyre Nichols døde tre dage efter anholdelsen, der fandt sted 7. januar.

Fredag blev videoer af anholdelsen offentliggjort, og de viste, at der havde været tale om en ganske voldsom anholdelse, hvor betjentene både havde sparket og slået Nichols.

De fem betjente, der var involveret i den grove behandling af Nichols, er alle blevet sigtet for drab, overfald, bortførelse og flere andre ting.

De er alle blevet fyret.

Enheden Scorpion, der er en forkortelsen for ”Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods” blev dannet i oktober i 2021. Dens primære opgave var, at koncentrere sig om områder, hvor der foregår meget kriminalitet.