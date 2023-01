Biden om Nichols død: Jeg er forfærdet og forpint af video

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at han er ”forfærdet” og ”dybt forpint” efter at have set videomateriale af anholdelsen af 29-årig Tyre Nichols.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Som så mange andre var jeg forfærdet og dybt forpint af at se den forfærdelige video af den vold, der resulterede i Tyre Nichols’ død, siger Biden.