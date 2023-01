32-årig får 6 års fængsel for angreb med peberspray 6. januar

Khater sagde ved domsafsigelsen til dommeren, at hans handlinger den gang ikke lå i hans natur, og at han ville ønske, at han kunne omgøre sine handlinger.

- Jeg har grebet alle muligheder for at gøre mig selv til et bedre menneske, sagde Khater, der bar en orange fængselsdragt i retten

- Det, der skete 6. januar, der er ingen ord for det. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage det tilbage.

Den 41-årige George Tanios, der også var til stede ved stormløbet på Kongressen, blev også dømt for at forsyne Khater med den peberspray, han brugte.