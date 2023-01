Biden maner til besindighed før skæbnedag i sag om politidrab

Nichols blev 7. januar anholdt ved et lyskryds i Memphis i den amerikanske delstat Tennessee. Han døde tre dage senere efter at have pådraget sig store skader ved den voldelige anholdelse.

Torsdag blev fem betjente tiltalt for drab i sagen.

Fredag ventes optagelser fra betjentenes bodycams så at blive offentliggjort. Bodycams er kameraer, som amerikansk politi bærer på kroppen for at optage og dokumentere eksempelvis anholdelser.

En efterforskningschef fra Tennessee gennemgik optagelserne torsdag.