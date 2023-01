Musk i retten: Folk tror ikke nødvendigvis på mine tweets

- Bare fordi jeg tweeter noget, så betyder det ikke, at folk tror på det eller handler ud fra det, siger Musk, der i efteråret 2022 købte Twitter.

Musk forklarede sig i under en halv time ved fredagens retsmøde.

Sagen drejer sig om et tweet fra 2018, hvor Musk skrev, at han overvejede at afnotere elbilproducenten Tesla fra børsen for 420 dollar per aktie. Han skrev desuden, at finansieringen var sikret.

I et andet tweet tilføjede han, at støtten fra investorerne var bekræftet.

Budskabet udløste udsving for Teslas aktiekurs, hvilket kostede aktionærer mange penge. Flere har derfor lagt sag an mod Musk.