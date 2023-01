Flyselskaber i USA håber at være tilbage i normal drift torsdag

Embedsmænd fra den føderale luftfartsmyndighed i USA, FAA, oplyser, at en foreløbig gennemgang viser, at udfaldet kan spores til en beskadiget databasefil.

FAA tilføjer, at der ikke er nogen beviser for et hackerangreb, og at efterforskningen fortsætter.

Den samme fil beskadigede både hovedsystemet og dets backupsystem, oplyser unavngivne folk med kendskab til undersøgelsen.

Embedsmænd fra FAA siger, at de arbejder på at ”præcisere årsagerne yderligere”, så det samme problem kan undgås i fremtiden.

Transportminister Pete Buttigieg sagde tidligere onsdag til CNN, at flyveforbuddet var ”den rette beslutning”.

Ifølge Buttigieg trådte backupsystemet i kraft tirsdag, men da der opstod tvivl om systemets ydeevne, blev det besluttet at genstarte systemet fuldstændig.