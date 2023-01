Analyse: Hvornår overtræder USA Putins røde linje?

Det var ventet, at det amerikanske militær ville komme med udmeldingen om, at USA nu vil træne ukrainsk personel i at betjene Patriot-missiler i krigen mod Rusland. Alligevel markerer meddelelsen, som kom onsdag, en ny og ifølge flere farlig kurs over for Rusland.

Den kommer samtidig med stigende uro i USA om den fortsatte milliardhjælp til Ukraine, hvor særligt én person de seneste måneder har gjort sig bemærket med kritiske udtalelser om, hvorvidt USA ikke snart burde skifte strategi.