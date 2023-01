For første gang er en transperson blevet henrettet i USA

McLaughlins forsvarere plæderede for, at straffen burde ændres til fængsel på livstid. De pointerede også, at McLaughlin havde haft en hård barndom og led af mentale problemer. I et brev til Missouris guvernør skriver de, at McLaughlins adoptivfar plejede at slå hende og bruge strømpistol mod hende.

- Samtidig med det forfærdelige misbrug havde hun det også svært med sin egen identitet, skriver advokaterne med henvisning til hendes kønsskifte.

Missouris republikanske guvernør, Mike Parson, har ikke omstødt en dødsstraf, siden han indtog guvernørposten i 2018.