Amerikansk politi sigter kriminologistuderende for fire drab

Gerningsmanden brød ind i huset, hvor de fire personer blev dræbt med en kniv. Tre af de dræbte var kvinder, som boede i huset. Den fjerde var kærester med en af de dræbte kvinder, som han overnattede ved.

To andre kvindelige beboere i huset led ingen skade, og vågnede ikke, da gerningsmanden trængte ind i hjemmet og dræbte de fire andre. Det var en af de to andre beboeres telefon, som blev brugt til at ringe efter politiet, da ligene blev fundet.

De dræbte var alle i alderen 20-21 år.

Den sigtede er studerende på Washington State University, som ligger omkring 16 kilometer vest for University of Idaho.

Washington State University udtalte sig fredag lokal tid i en pressemeddelelse og sagde, at politiet havde ransaget både den sigtedes lejlighed og hans kontor på universitet.