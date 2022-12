Ærlig Michelle Obama: Jeg kunne ikke holde min mand ud

- Folk synes, at jeg er streng, når jeg siger det her. Der var ti år, hvor jeg ikke kunne holde min mand ud, siger den tidligere førstedame ifølge The Guardian.

Parret blev gift i 1992 og har dermed kunnet fejre 30 års bryllupsdag i år. De har døtrene Malia og Sasha, som begge er i 20’erne.

I 2009 rykkede familien ind i Det Hvide Hus i Washington D.C, efter at Barack Obama, som repræsenterede Demokraterne, havde vundet præsidentvalget.

Han sad på posten frem til 2017, hvor republikaneren Donald Trump overtog embedet.