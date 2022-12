Harvey Weinstein vil anke skyldkendelse for voldtægt

- Ved beretningen fra første offer er der et stærkt grundlag for en ankesag, for logistikken i tidsforløbet og stedet for den angivelige hændelse giver simpelthen ingen mening.

Weinstein blev mandag kendt skyldig i én voldtægt, mens han blev frifundet i en anden.

Desuden var nævningetinget ikke i stand til at nå frem til en dom i to andre sager, der involverer yderligere to kvinder. De sager kan ende med at skulle gå om.

- Harvey er taknemmelig for nævningetingets arbejde med de andre forhold, og han er fast besluttet på at forsætte sin juridiske kamp for i sidste ende at bevise sin uskyld, siger Juda Engelmayer.