Musk vil stoppe som Twitter-chef ved fund af afløser

Især Tesla-aktiespekulanter har sat spørgsmålstegn ved hans fokus i forhold til at lede bilproducenten sideløbende med Twitter.

Musk har selv indrømmet, at han har lidt for meget at se til og tidligere sagt, at han vil lede efter en administrerende direktør for Twitter.

Søndag sagde han dog, at han ikke havde en efterfølger, og at ”ingen, som faktisk kan holde virksomheden i live, vil have jobbet”, skriver Reuters.

Elon Musk færdiggjorde i oktober sit køb af Twitter for et beløb svarende til omtrent 308 milliarder kroner.

Siden har der været en lang række overskrifter i amerikanske medier om hans ledelsesstil og den nye linje på det sociale medie.

Musk lagde ud med at fyre omkring halvdelen af Twitters 7.500 ansatte.