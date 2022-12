Amber Heard indgår forlig med eksmand Johnny Depp

I juni afgjorde et nævningeting, at Amber Heard skulle betale Johnny Depp 15 millioner dollar i erstatning for at have ærekrænket ham. Det svarer til cirka 110 millioner kroner.

Hun ankede selv nævningetingets dom, men med forliget er sagen slut og kommer dermed ikke for en højere retsinstans.

- Det er vigtigt for mig at sige, at jeg aldrig valgte det her. Jeg forsvarede min sandhed og ødelagde mit liv som resultat, skriver Amber Heard yderligere på Instagram.

Hun siger samtidig, at forliget ikke skal ses som, at hun indrømmer skyld.