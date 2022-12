Kryptobaron anklaget for bedrag og ulovlig kampagnestøtte

Anklageskriftet mod Sam Bankman-Fried, manden bag kryptobørsen FTX, er blevet rullet ud, og tiltalen lyder på blandt andet svindel og ulovlig støtte til politiske kampagner.

Det oplyser anklagemyndigheden fra en føderal domstol i delstaten New York.

Anklager ved USA’s distriktsdomstol i det sydlige New York Damian Williams siger, at Bankman-Fried brugte ”stjålne kundemidler” til at støtte politiske kampagner i, hvad han beskriver som en af de ”største svindelsager i landets historie”.