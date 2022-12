Senator forlader Demokraterne og bliver uafhængig

Den amerikanske senator Kyrsten Sinema fra Arizona forlader Demokraterne og bliver uafhængig i stedet.

Det oplyser hun til netmediet Politico.

Hvilken betydning Sinemas exit fra Demokraterne får for magtbalancen i Senatet, står ikke umiddelbart klart.

Efter at demokraten Raphael Warnock tidligere på ugen vandt anden valgrunde ved et senatsvalg i Georgia, stod Senatet til at bestå af 49 demokrater, 49 republikanere og to uafhængige, der stemmer med Demokraterne.