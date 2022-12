Flere end 1.100 ansatte på amerikansk avis vil strejke

Og da der ikke onsdag ifølge CNN er planlagt yderligere forhandlinger, ser torsdagens strejke overvejende sandsynlig ud ifølge Wen Zhuang, der er talsperson for NewsGuild.

The New York Times er derfor begyndt at forberede sig på strejken og har advaret medarbejderne om, at de ikke vil modtage løn under arbejdsnedlæggelsen.

- Vi er skuffede over, at NewsGuild truer med at strejke, men vi er forberedt på at sikre, at The New York Times fortsat kan servicere vores læsere uden forstyrrelse, siger en talsmand for avisen ifølge CNN.