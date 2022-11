Mauna Loa sprudler og sender lavafloder ned ad bjergsiden

Geologer fra USA’s Geologiske Institut (USGS) hævder, at vulkanen ikke er til fare for mennesker, som det ser ud i øjeblikket, men beboere i nærområdet er alligevel blevet bedt om at forberede sig på at blive evakueret, hvis det skulle ændre sig.

Og mens selve lavaen ikke er til umiddelbar fare for Hawaiis befolkning, har den alligevel fået besked på, at vulkanske gasser og fin aske kan drive fra vulkanen. Det kan give irritation i øjne og lunger.

Mauna Loa strækker sig 4169 meter over Stillehavets overflade. Den er en del af den kæde af vulkaner, der har formet øerne, som i dag udgør Hawaii.