Tidligere vicepræsident Mike Pence indkaldes til afhøring

Det skriver Reuters, der citerer The New York Times, som har erfaret det fra kilder tæt på sagen.

Pence har ifølge avisen hverken sagt ja eller nej til Justitsministeriets forespørgsel endnu. Han er ikke blevet stævnet af ministeriet.

Den tidligere vicepræsident har før afvist at vidne for en komité, der blev udpeget af Repræsentanternes Hus til at efterforske angrebet på Kongressen den 6. januar.

Årsagen til afvisningen var, at Pence mener, at den var partipolitisk motiveret. Han anerkender, at ministeriets efterforskning adskiller sig fra komitéens.