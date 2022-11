Borgmester: Skyderi blev stoppet med Colorado-mistænkts eget våben

- Episoden var ovre to minutter over midnat, og det skyldtes i vidt omfang, at mindst én, muligvis to, meget heltemodige personer overvandt denne her fyr, fortsætter borgmesteren med henvisning til en anholdt, som er en 22-årig mand.

Skyderiet fandt sted på natklubben Club Q i Colorado Springs. Klubben henvender sig særligt til LGBT+-personer.

Ifølge politiet gik den 22-årige ind på Club Q og begyndte omgående at skyde omkring sig.

Borgmesteren beskriver, at de to personer tilsyneladende tog hans våben fra ham og brugte det til at afvæbne ham.