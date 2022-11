Tre footballspillere fra amerikansk universitet dør i skyderi

En person blev anholdt, nogle timer efter at skyderiet skete.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 22.30 lokal tid søndag. Her åbnede en person ild på en bus fyldt med studerende på vej hjem fra en fælles tur.

Den mistænkte spillede i 2018 også amerikansk fodbold for skolens hold og er studerende på universitetet, oplyser præsident James Ryan.

I et brev på sociale medier skriver James Ryan, at han er ”knust”. Alle undervisningstimer mandag er desuden blevet aflyst.

- Det her er en besked, som ingen leder nogensinde håber på at skulle levere. Jeg er ødelagt over, at denne type vold har fundet vej til University of Virginia, lyder det fra universitetets præsident.