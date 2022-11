Pence: Trump bragte mig og min familie i fare 6. januar

Interviewet er givet i forbindelse med, at Pence udgiver bogen ”So Help Me God” tirsdag. Bogen handler om hans tid som Trumps vicepræsident.

Mike Pence var til stede i kongresbygningen 6. januar.

Ifølge New York Times, der har læst bogen, prøvede Donald Trump at få Mike Pence til at underkende valgnederlaget om morgenen den 6. januar.

I bogen skriver Pence, at Trump sagde til ham, at han ville blive husket som en slapsvans, hvis han ikke gjorde, som Trump ville.

Pence skriver også, at hans livvagter forsøgte at få ham til at forlade kongresbygningen, da den blev stormet. Det nægtede han at gøre.

- Jeg fortalte mine sikkerhedsfolk, at jeg ikke ville forlade min post. Mr. Giebels (lederen af Pences daværende sikkerhedsstab, red.) tryglede os om at forlade stedet.