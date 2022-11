Død demokrat har vundet lokalvalg i USA

Anthony DeLuca havde en modkandidat fra et af USA’s mindre partier - Green Party. Ifølge Fox News stillede Green Partys Queonia ”Zarah” Livingston op som en venstreorienteret kandidat.

Ud over at USA har en føderal kongres med to kamre, er der også en lokal regering i alle delstaterne med lokale parlamenter. Alle stater bortset fra Nebraska har to kamre i deres lokale parlamenter.