Pelosis mand er blevet opereret for skader på arme og hænder

Det oplyser Nancy Pelosis kontor i en erklæring sent torsdag aften dansk tid.

I erklæringen lyder det videre, at Paul Pelosi skal ”forblive under lægernes pleje, mens han fortsætter sin lange rejse mod bedring”.

Den 82-årige Paul Pelosi er siden overfaldet blevet opereret for skader, han pådrog sig under det voldelige angreb, der blev udført med en hammer.

Angrebet efterlod Paul Pelosi med et kraniebrud og skader på arme og hænder.

En 42-årig mand er sigtet i sagen. Han er sigtet for drabsforsøg, overfald med et dødeligt våben, indbrud, mishandling af en ældre person, frihedsberøvelse og for at true en embedsmand.