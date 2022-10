Anklager: Trumps selskab snød i skat i årevis

I en anden sag i New York er Donald Trump og tre af hans voksne børn blevet stævnet for at have indberettet kunstigt høje ejendomsværdier for at kunne optage lån og få skattefordele.

Trump er også ved at blive efterforsket for muligt brud på loven, da han tog hemmeligstemplede dokumenter med sig til sin private bolig i Florida, efter at han havde forladt Det Hvide Hus i januar 2021.

De retlige udfordringer kan blive en belastning for Trump, som går med overvejelser om at stille op igen ved præsidentvalget i 2024.

Retssagen mod Trump Organization forventes at vare over en måned.