Weinstein kan få over 140 års fængsel mere for overgreb

Undervejs i retssagen skal de fem kvinder vidne mod Weinstein. En af Weinsteins advokater siger, at der også vil være kendte navne blandt dem.

I retten vil kvinderne være anonymiseret og blot blive omtalt som ”Jane Doe”.

Avisen Los Angeles Times har fundet frem til, at en af de fem er Jennifer Siebel Newsom. Hun er gift med Californiens guvernør, Gavin Newsom.

Oplysningen er ikke bekræftet officielt. Men Jennifer Siebel Newsom har tidligere skrevet om Weinsteins påståede opførsel i et essay, hun offentliggjorde i 2017.

Det er fem år siden, at MeToo-bølgen begyndte at rulle. Det skete, da kvinder i stort antal tyede til sociale medier for at fortælle om overgreb, de havde været udsat for.