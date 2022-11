05/11/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Amerikanske krigsveteraner støtter Europa – men kun til en vis grænse

I USA er der fortsat støtte til en hård politik over for Rusland og dets præsident, Vladimir Putin. Men europæerne må også selv spæde til, lyder det i et bemærkelsesværdigt opråb fra veteranerne på marinekorpsets fodboldbane i Maryland. Oplysningerne kommer frem på et afgørende tidspunkt for det europæisk-amerikanske samarbejde.